Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Юрист: Volkswagen должна компенсировать убытки "Группе ГАЗ"

21 марта 2023, 16:30
За уход с российского рынка компания Volkswagen должна компенсировать убытки "Группе ГАЗ" - все активы арестованы для продажи с аукциона. Об этом сообщил председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Привлеченный арбитражем спор между двумя частными компаниями, которые не смогли выполнить свои контрактные обязательства, привел к аресту всех активов "Фольксваген Груп Рус", отметил эксперт в интервью pravda.ru.

Активы будут проданы на аукционе, а вырученные деньги будут использованы для компенсации убытков "Группе ГАЗ" в размере 15,6 млрд рублей от ухода немецкого партнера с рынка России. Если будут выручены достаточные средства, они будут возвращены компании "Фольксваген Груп Рус", добавил Князев.

Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры
Сегодня, 10:37
Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах
Сегодня, 08:37
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Сегодня, 07:59
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей
Сегодня, 11:02