Юрист: Volkswagen должна компенсировать убытки "Группе ГАЗ"

Активы будут проданы на аукционе, а вырученные деньги будут использованы для компенсации убытков "Группе ГАЗ" в размере 15,6 млрд рублей от ухода немецкого партнера с рынка России. Если будут выручены достаточные средства, они будут возвращены компании "Фольксваген Груп Рус", добавил Князев.