Юрист: Volkswagen должна компенсировать убытки "Группе ГАЗ"

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Привлеченный арбитражем спор между двумя частными компаниями, которые не смогли выполнить свои контрактные обязательства, привел к аресту всех активов "Фольксваген Груп Рус", отметил эксперт в интервью pravda.ru.
Активы будут проданы на аукционе, а вырученные деньги будут использованы для компенсации убытков "Группе ГАЗ" в размере 15,6 млрд рублей от ухода немецкого партнера с рынка России. Если будут выручены достаточные средства, они будут возвращены компании "Фольксваген Груп Рус", добавил Князев.