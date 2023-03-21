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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:13

В Одинцове прошел фестиваль финансовой грамотности

21 марта 2023, 09:12
В подмосковном Одинцове прошел фестиваль финансовой культуры и грамотности.

Как передает телеканал “360”, на мероприятии спикеры говорили на темы кибербезопасности, финансовых пирамид и о видах телефонного мошенничества.

Среди участников фестиваля были и пенсионеры, которые стали жертвами злоумышленников, выманивших у них немалые деньги. Как отметила одна из женщин, она до сих пор не понимает, могла отдать свои средства неизвестным.

Отмечается, что задача фестиваля в том, чтобы пресекать подобные инциденты. Спикеры говорят, что пенсионеры их слышат и выражают готовность повышать свою финансовую грамотность.

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