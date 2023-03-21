Ушел из жизни бывший глава Кормиловского района Омской области Виктор Романенко

Жизнь его была всегда тесно связана с Кормиловским районом. До того, как стать главой, Виктор Романенко непрерывно работал на благо района на разных административных постах с 60-х годов. в 2011 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Кормиловского района».