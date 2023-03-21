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Updated Сегодня, 11:20

Ушел из жизни бывший глава Кормиловского района Омской области Виктор Романенко

21 марта 2023, 11:20
Фото: пресс-служба администрации Кормиловского района
Виктор Романенко
Кормиловцы простились с человеком, который очень многое сделал для района.

Пресс-служба администрации Кормиловского района сообщила о гибели Виктора Романенко, который с 1993 по 1996 год работал на посту главы администрации.

Жизнь его была всегда тесно связана с Кормиловским районом. До того, как стать главой, Виктор Романенко непрерывно работал на благо района на разных административных постах с 60-х годов. в 2011 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Кормиловского района».

«Он всегда вел большую общественную работу, неоднократно избирался депутатом районного Совета трудящихся, всегда проявлял высокую степень порядочности и ответственности за судьбы людей. Его отличали большие организаторские способности, умение видеть главное, масштабность принятия управленческих решений, бескорыстие и милосердие. За многолетний добросовестный труд Романенко Виктор Борисович был награжден медалью „За доблестный труд“, поощрялся благодарствен­ными письмами и почетными грамотами», — написали в администрации.

Редакция выражает соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Борисовича, а также всем жителям Кормиловского района.

#Дарья Зыкова#Смерть#Некролог#Экс-чиновник#Общество#Новости#Омская область#Кормиловский район#Виктор Романенко
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