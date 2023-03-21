Ушел из жизни бывший глава Кормиловского района Омской области Виктор Романенко

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Пресс-служба администрации Кормиловского района сообщила о гибели Виктора Романенко, который с 1993 по 1996 год работал на посту главы администрации.
Жизнь его была всегда тесно связана с Кормиловским районом. До того, как стать главой, Виктор Романенко непрерывно работал на благо района на разных административных постах с 60-х годов. в 2011 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Кормиловского района».
«Он всегда вел большую общественную работу, неоднократно избирался депутатом районного Совета трудящихся, всегда проявлял высокую степень порядочности и ответственности за судьбы людей. Его отличали большие организаторские способности, умение видеть главное, масштабность принятия управленческих решений, бескорыстие и милосердие. За многолетний добросовестный труд Романенко Виктор Борисович был награжден медалью „За доблестный труд“, поощрялся благодарственными письмами и почетными грамотами», — написали в администрации.
Редакция выражает соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Борисовича, а также всем жителям Кормиловского района.