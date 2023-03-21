Си Цзиньпину пришлось по вкусу подмосковное мороженое

Первый такой пломбир россияне смогли попробовать в 2007 году. Тогда он обрел популярность не только в бывших республиках СССР. Главным импортером «Чистой линии» за рубежом стал именно Китай. Также лакомство из Подмосковья с удовольствием покупают в Киргизии, Армении, а в данный момент оформляются документы для экспорта мороженого в Узбекистан.