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Си Цзиньпину пришлось по вкусу подмосковное мороженое

21 марта 2023, 17:42
Фото: 1MI
Мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина «всегда наготове», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь об этом зашла, когда Песков беседовал с журналистами о предстоящем государственном обеде в Кремле.

Цзиньпин — давний поклонник российского мороженого: особенно высоко он ценит подмосковный пломбир «Чистая линия». Об этом сообщает 360tv.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин, прибыв с визитом в Китай, привез Цзиньпину в подарок коробку мороженого. Тогда китайский руководитель признался, что почти в каждый свой приезд в Россию покупает местное мороженое и после с удовольствием лакомится им дома.

«У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — предположил Цзиньпин.

Тогда же китайские предприниматели рассказали Путину, что мороженое из России весьма популярно в КНР, но бизнесу почему-то не позволяют вывозить этот товар из страны. Российский президент удивился и дал обещание во время своих приездов лично доставлять российское мороженое в Китай.

Три года спустя Путин преподнес Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения. Судя по кадрам, в подарочной коробке тогда лежало подмосковное мороженое марки «Чистая линия». В связи с этим вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов заявил, что для него большой честью является тот факт, что мороженое его компании приобретают для мероприятий столь высокого ранга и что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин оценил продукцию «Чистой линии».

Пломбир «Чистая линия» получил Знак качества от Росконтроля, много лет осуществляющего независимые исследования качества и безопасности российских товаров народного потребления. Но только те продукты, которые с успехом прошли многочисленные испытания, удостаиваются соответствующего знака.

«Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года — начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР», — рассказал Бениаминов.

Первый такой пломбир россияне смогли попробовать в 2007 году. Тогда он обрел популярность не только в бывших республиках СССР. Главным импортером «Чистой линии» за рубежом стал именно Китай. Также лакомство из Подмосковья с удовольствием покупают в Киргизии, Армении, а в данный момент оформляются документы для экспорта мороженого в Узбекистан.

В Московской области сейчас планируется запуск нового производства мороженого «Чистая линия», мощность которого достигнет 11 тысяч тонн в год.

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