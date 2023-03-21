РЭО добавил на ЭТП данные по ценам на вторсырье

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на ЭТП добавили модуль цен, позволяющий в режиме онлайн оценить стоимость и количество лотов по нужным параметрам. По его словам, пользователи смогут посмотреть динамику цен за всю историю работы ЭТП или за определенный период, передает телеканал “360”.
«Каждый, кто зарегистрируется на ЭТП, получит сводку по ценам на вторсырье. После этого достаточно выбрать интересующие пользователя параметры и данные будут у пользователя», — сообщил Буцаев.
Пользователю доступна средняя цена сырья в зависимости от региона и динамика изменения цены, на основе которой он может выставить лот по актуальному прайсу.
Как отметил руководитель проекта ЭТП ППК “РЭО” Заур Абдурахимов, статистика по цене поможет продавцу подобрать наиболее привлекательную стоимость и как можно скорее реализовать лот.
ЭТП заработала осенью прошлого года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Участниками биржи ВМР стали более 700 компаний из сферы обращения с отходами. Общая стоимость выставленных ими лотов составляет 674 млн рублей.
На ЭТП также действуют модули кредитования и логистики, чуть позже появится еще один модуль - страхование. Участники ЭТП смогут застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации.