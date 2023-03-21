РЭО добавил на ЭТП данные по ценам на вторсырье

ЭТП заработала осенью прошлого года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Участниками биржи ВМР стали более 700 компаний из сферы обращения с отходами. Общая стоимость выставленных ими лотов составляет 674 млн рублей.