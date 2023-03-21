Эксперт: Поставки российского газа в Китай не покроют потери от "Северного потока"

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Россия сейчас поставляет в Китай чуть больше 16 миллиардов кубометров газа в год, а максимальный объём поставок в 38 миллиардов кубометров в год все равно не покроет потерь от "Северного потока", через который Россия поставляла 55 миллиардов кубометров в Западную Европу. Об этом эксперт рассказал журналистам издания pravda.ru.
К 2024 году Москва планирует запустить дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай с острова Сахалин в объёме до 10 миллиардов кубометров, но даже в таком случае Россия не сможет предложить Китаю более 48 миллиардов кубометров газа.