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Эксперт: Поставки российского газа в Китай не покроют потери от "Северного потока"

21 марта 2023, 09:30
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что даже максимальный объём поставок российского газа в Китай не позволит полностью перекрыть ущерб от неработающего "Северного потока".

Россия сейчас поставляет в Китай чуть больше 16 миллиардов кубометров газа в год, а максимальный объём поставок в 38 миллиардов кубометров в год все равно не покроет потерь от "Северного потока", через который Россия поставляла 55 миллиардов кубометров в Западную Европу. Об этом эксперт рассказал журналистам издания pravda.ru.

К 2024 году Москва планирует запустить дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай с острова Сахалин в объёме до 10 миллиардов кубометров, но даже в таком случае Россия не сможет предложить Китаю более 48 миллиардов кубометров газа.

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