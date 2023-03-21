Эксперт: Поставки российского газа в Китай не покроют потери от "Северного потока"

Россия сейчас поставляет в Китай чуть больше 16 миллиардов кубометров газа в год, а максимальный объём поставок в 38 миллиардов кубометров в год все равно не покроет потерь от "Северного потока", через который Россия поставляла 55 миллиардов кубометров в Западную Европу. Об этом эксперт рассказал журналистам издания pravda.ru.