Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Корреспонденты “Известий” побывали на позициях штурмующих Марьинку войск РФ

21 марта 2023, 12:52
В марте киевские боевики потеряли в Марьинке около 4000 человек и свыше 300 единиц техники. Бои на Донбассе стали более ожесточёнными, но российская армия постепенно продвигается вперёд.

Сейчас в Марьинке нет уцелевших зданий, но это не значит, что она пустая. Здесь до сих пор сотни опорников врага, которые нашим бойцам приходится брать с боем. Большая часть воюющей в Марьинке 150-й мотострелковой дивизии мобилизованные. За полгода они превратились из гражданских в опытных воинов, пишет газета “Известия”.

Очень помогают при штурмах квадрокоптеры, бойцы зовут их “птичками”. Продвижение вперёд в городских условиях возможно только при поддержке артиллерии и техники. Приходится брать каждый дом, проверять его, зачищать и идти к следующему. Если сопротивление противника сильное, в дело сразу вступают боги войны – артиллеристы. Очень помогают и автоматические гранатомёты. Они буквально не дают врагам поднимать головы во время штурмов. Научились бойцы и нестандартно применять оружие. Например, противотанковыми управляемыми ракетами разрушаются ДОТы.

Сейчас наши войска стараются окружить Авдеевку, чтобы перерезать пути подвоза боеприпасов и ротации войск. Ожесточённые бои идут в Артёмовске (Бахмуте) и под Угледаром. Важно то, что уничтожается натовская техника, которой западные хозяева снабжают киевский режим. При этом военные знают о скоплении техники и о том, что украинские войска вскоре попытаются перехватить инициативу.

Минобороны РФ регулярно поступают данные о героизме российских воинов. Так, гранатомётчик взвода ПТУР Данил Ивлев помог своему подразделению отбить две атаки противника. Он умело выбрал укрытие и грамотно выбирал самые важные цели. Он лично уничтожил танк и два иностранных БТРа, после чего, огнем из стрелкового оружия, выкосил до отделения пехоты.

Ещё один герой –  старший лейтенант Александр Ксенофонтов. Он обеспечивал оперативной информацией командование российской батальонно-тактической группы. Во время одного из маршей российскую колонну, следовавшую в заданный район, обстреляли украинские боевики. Александр быстро сориентировался в обстановке и вывел колонну в безопасное место. Организовав оборону техники, он вернулся на место обстрела, для того чтобы оказать помощь раненым. После Александр вынес их в район расположения колонны, чем спас им жизни.



Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры
Сегодня, 10:37
Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах
Сегодня, 08:37
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Сегодня, 07:59
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей
Сегодня, 11:02