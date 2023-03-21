Корреспонденты “Известий” побывали на позициях штурмующих Марьинку войск РФ

Ещё один герой – старший лейтенант Александр Ксенофонтов. Он обеспечивал оперативной информацией командование российской батальонно-тактической группы. Во время одного из маршей российскую колонну, следовавшую в заданный район, обстреляли украинские боевики. Александр быстро сориентировался в обстановке и вывел колонну в безопасное место. Организовав оборону техники, он вернулся на место обстрела, для того чтобы оказать помощь раненым. После Александр вынес их в район расположения колонны, чем спас им жизни.