Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Сейчас в Марьинке нет уцелевших зданий, но это не значит, что она пустая. Здесь до сих пор сотни опорников врага, которые нашим бойцам приходится брать с боем. Большая часть воюющей в Марьинке 150-й мотострелковой дивизии мобилизованные. За полгода они превратились из гражданских в опытных воинов, пишет газета “Известия”.
Очень помогают при штурмах квадрокоптеры, бойцы зовут их “птичками”. Продвижение вперёд в городских условиях возможно только при поддержке артиллерии и техники. Приходится брать каждый дом, проверять его, зачищать и идти к следующему. Если сопротивление противника сильное, в дело сразу вступают боги войны – артиллеристы. Очень помогают и автоматические гранатомёты. Они буквально не дают врагам поднимать головы во время штурмов. Научились бойцы и нестандартно применять оружие. Например, противотанковыми управляемыми ракетами разрушаются ДОТы.
Сейчас наши войска стараются окружить Авдеевку, чтобы перерезать пути подвоза боеприпасов и ротации войск. Ожесточённые бои идут в Артёмовске (Бахмуте) и под Угледаром. Важно то, что уничтожается натовская техника, которой западные хозяева снабжают киевский режим. При этом военные знают о скоплении техники и о том, что украинские войска вскоре попытаются перехватить инициативу.
Минобороны РФ регулярно поступают данные о героизме российских воинов. Так, гранатомётчик взвода ПТУР Данил Ивлев помог своему подразделению отбить две атаки противника. Он умело выбрал укрытие и грамотно выбирал самые важные цели. Он лично уничтожил танк и два иностранных БТРа, после чего, огнем из стрелкового оружия, выкосил до отделения пехоты.
Ещё один герой – старший лейтенант Александр Ксенофонтов. Он обеспечивал оперативной информацией командование российской батальонно-тактической группы. Во время одного из маршей российскую колонну, следовавшую в заданный район, обстреляли украинские боевики. Александр быстро сориентировался в обстановке и вывел колонну в безопасное место. Организовав оборону техники, он вернулся на место обстрела, для того чтобы оказать помощь раненым. После Александр вынес их в район расположения колонны, чем спас им жизни.