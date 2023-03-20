Врач: Кардиотренировки без подготовки и неконтролируемый прием БАДов убивают сердце

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
По словам врача-эндокринолога Елизаветы Кардапольцевой, неоправданно интенсивные кардиотренировки и неконтролируемый прием БАДов могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, особенно у людей старшего возраста. Её слова привозит издание nation-news.ru.
Вместо этого, врач советует пересмотреть свое питание, избегая жестких диет и отдавая предпочтение палеодиете, основанной на потреблении мяса и исключении из рациона бобовых, молочных продуктов, злаков и сахара.