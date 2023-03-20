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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Врач: Кардиотренировки без подготовки и неконтролируемый прием БАДов убивают сердце

Сегодня, 14:10
Около миллиона россиян каждый год умирают от болезней сердца и сосудов, часто связанных с привычками, которые на первый взгляд могут казаться полезными.

По словам врача-эндокринолога Елизаветы Кардапольцевой, неоправданно интенсивные кардиотренировки и неконтролируемый прием БАДов могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, особенно у людей старшего возраста. Её слова привозит издание nation-news.ru

Вместо этого, врач советует пересмотреть свое питание, избегая жестких диет и отдавая предпочтение палеодиете, основанной на потреблении мяса и исключении из рациона бобовых, молочных продуктов, злаков и сахара.

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