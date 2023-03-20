В ТПП РФ прошел юбилейный конкурс по коммерческому арбитражу

“Я хочу сказать, что представленные на конкурсе дела как никогда актуальны для современной действительности. Здесь и санкции, здесь и антисанкции. Здесь и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - заметил вице-президент ТПП.