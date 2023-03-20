В ТПП РФ прошел юбилейный конкурс по коммерческому арбитражу

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Конкурс включает два тура. В ходе первого тура команды разбирают игровое дело, направляя организаторам меморандумы обеих сторон – истца и ответчика. После этого участники выступают перед арбитрами. Каждый защищает свои интересы. Этот этап проходит очно. Победившие в нем команды переходят в следующий тур. Конкурс проходит в трех секциях – на русском, французском и английском языках.
Как отметил вице-президент ТПП России Вадим Чубаров, экономические изменения сказываются на международном коммерческом арбитраже. Несмотря на это, конкурс был проведен на высоком уровне. География проекта регулярно расширяется, приезжают новые команды.
Чубаров обратил внимание на успешное развитие конкурса и выполнение поставленных в рамках него задач. В частности, речь идет о возрастающем интересе к международному коммерческому арбитражу и подготовке специалистов в этой области. Также одной из ключевых целей конкурса является выстраивание международных экономических отношений.
Дела в конкурсе максимально похожи на реальные, разрешавшиеся ранее в международном коммерческом арбитраже. В 2023 году рассматривалось дело по договору подряда о строительстве объекта на территории другого государства.
“Я хочу сказать, что представленные на конкурсе дела как никогда актуальны для современной действительности. Здесь и санкции, здесь и антисанкции. Здесь и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - заметил вице-президент ТПП.
В экспертную комиссию вошли квалифицированные арбитры международного коммерческого арбитража. Им предстоит дать оценку представленным меморандумам и выступлениям команд в устных слушаниях по таким критериям, как знание законодательства и обстоятельств дела, логичность правовой аргументации, использование арбитражной и судебной практики.
По словам члена президиума и арбитра Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России Нины Вилковой, в связи с расширением проекта привлекаются дополнительные специалисты, практикующие юристы и адвокаты, выступающие в качестве арбитров. Многие из них предоставляют возможность пройти стажировку для конкурсантов.
В число победителей в этом году вошли команды из НИУ ВШЭ, РУДН, а также объединенная команда ВАВТ и Университета мировой экономики и дипломатии. Представителей этих студенческих коллективов пригласили стажироваться в МКАС при ТПП России.