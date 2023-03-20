Специалист рассказала о пользе грибов и пряностей для сохранения молодости

Нутрициолог также отметила, что продукты оранжевого цвета с высоким содержанием витамина А придают коже внутреннее свечение, а помидоры, арбузы и красный перец в своем составе имеют калий, который избавляет от отеков и токсинов. Витамин В, как пояснила Конюхова, способствует регенерации клеток и ускорению обмена веществ — он содержится в яичных желтках, авокадо, спарже, грибах, свекле и миндале.