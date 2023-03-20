Специалист рассказала о пользе грибов и пряностей для сохранения молодости

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам эксперта, многие пряности содержат розмариновую кислоту, которая улучшает метаболизм жиров и способствует снижению массы тела, а также обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, пишут «Известия» со ссылкой на сайт kp.ru.
Нутрициолог также отметила, что продукты оранжевого цвета с высоким содержанием витамина А придают коже внутреннее свечение, а помидоры, арбузы и красный перец в своем составе имеют калий, который избавляет от отеков и токсинов. Витамин В, как пояснила Конюхова, способствует регенерации клеток и ускорению обмена веществ — он содержится в яичных желтках, авокадо, спарже, грибах, свекле и миндале.
И наконец, очень важно присутствие в рационе белка, которым богаты мясо, рыба и морепродукты, подчеркнула специалист.
Она также отметила, что полезным может оказаться прием БАДов, содержащих железо, цинк, марганец и магний, которые стимулируют выработку коллагена.