Россиян предостерегли от выхода на лед

Он также отметил, что спасатели проводят профилактические беседы с местными жителями и любителями подледной рыбной ловли рыбаками, предупреждая их об опасности. Если же противиться желанию выйти на лед невозможно, то перед этим необходимо тщательно изучить его поверхность и, даже если ледяное покрытие выглядит прочным, постараться не уходить далеко от берега, чтобы в случае провала суметь выбраться, подчеркнул Владимир Галяс.