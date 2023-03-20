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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Россиян предостерегли от выхода на лед

Сегодня, 07:26
Спасатели Московской области напомнили об опасности, которую представляет для людей весенний лед на водоемах. С приходом тепла ледяной покров истончается, и любая попытка выйти на него может закончиться трагедией.

Замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс сообщил, что на большинстве водоемов лед стал пористым и непрочным, способным разрушиться при малейшей нагрузке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Life.ru.

Он также отметил, что спасатели проводят профилактические беседы с местными жителями и любителями подледной рыбной ловли рыбаками, предупреждая их об опасности. Если же противиться желанию выйти на лед невозможно, то перед этим необходимо тщательно изучить его поверхность и, даже если ледяное покрытие выглядит прочным, постараться не уходить далеко от берега, чтобы в случае провала суметь выбраться, подчеркнул Владимир Галяс.

#Общество
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