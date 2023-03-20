РЭО направит на строительство КПО в Ленинградской области 2,98 млрд рублей

Средства РЭО также будут использованы при строительстве экопромышленного парка в Ленобласти, где будут утилизировать в том числе полимерные и резинотехнические отходы. Проект должен быть реализован до конца 2024 года. Год назад Буцаев и руководство региона обсуждали строительство пяти объектов по переработке отходов на территории Санкт-Петербурга и области, которые планируют построить на месте старых свалок.