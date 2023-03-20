РЭО направит на строительство КПО в Ленинградской области 2,98 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Предприятие по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО построят в Кингисеппском районе. Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в первом квартале этого года компания вложит в инвестпроект значительную сумму, а совокупный объем инвестиций составит 3,7 миллиарда рублей, передает newia.ru.
«Благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 миллиона рублей», — отметил Буцаев.
Строительством занимается регоператор - АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев уточнил, что набсовет компании одобрил предоставление льготного финансирования инвестпроекта за счет средств от выпуска облигаций.
Средства РЭО также будут использованы при строительстве экопромышленного парка в Ленобласти, где будут утилизировать в том числе полимерные и резинотехнические отходы. Проект должен быть реализован до конца 2024 года. Год назад Буцаев и руководство региона обсуждали строительство пяти объектов по переработке отходов на территории Санкт-Петербурга и области, которые планируют построить на месте старых свалок.