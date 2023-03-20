Организаторы национальной премии "КонТЭКст" будут принимать заявки до 1 июля

На премию «КонТЭКст» могут подавать заявки представители промышленных предприятий и ТЭК, конструкторские и проектные организации, высшие учебные заведения, научные и сервисные центры, средства массовой информации. К участию в конкурсе приглашаются также предприятия по поставке и производству оборудования и представители энергетического машиностроения. Заявки можно подавать до 1 июля.