Организаторы национальной премии "КонТЭКст" будут принимать заявки до 1 июля

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
О начале приема заявок объявили организаторы мероприятия - комитет по коммуникациям в ТЭК РАСО и Центр развития коммуникаций ТЭК. Как передает издание oilcapital.ru, премия объединяет представителей СМИ, экспертов, коммуникаторов из различных отраслей ТЭК и промышленности. Для участия в конкурсе представлены проекты предприятий, направленные на улучшение репутации топливно-энергетической отрасли и имеющие общественную значимость.
В XIV сезоне появились новые номинации. Это «Лучшие корпоративные университеты», «В контексте культуры» и «Проекты по наставничеству». Всего в конкурсе 27 номинаций.
На премию «КонТЭКст» могут подавать заявки представители промышленных предприятий и ТЭК, конструкторские и проектные организации, высшие учебные заведения, научные и сервисные центры, средства массовой информации. К участию в конкурсе приглашаются также предприятия по поставке и производству оборудования и представители энергетического машиностроения. Заявки можно подавать до 1 июля.
Осенью 2023 года проведут форум и наградят победителей конкурса. Когда именно – пока неизвестно.
В XIV сезоне установлены дополнительные критерии для оценки компаний. Например, результаты экономической деятельности, полнота и оперативность информации, которая предоставляется для СМИ, в телеграм-каналах и соцсетях. Также будет оцениваться, насколько профессионально участники конкурса взаимодействуют с блогерами и журналистами.
Номинантами премии являются талантливые журналисты, которые пишут на темы, связанными с развитием ТЭК и промышленного сектора в России. В конкурсе принимают участие и независимые эксперты отрасли, которые активно комментируют в информационном пространстве актуальные вопросы ТЭК и промышленности.
Состав жюри представлен ведущими экспертами PR-сообщества, сотрудниками пресс-служб, госучреждений, ведомств, бизнеса, компаний и общественных организаций.
Зарегистрироваться на конкурс можно на официальном сайте премии. Заявку на участие нужно направить по электронному адресу оргкомитета [email protected]
Конкурс организовал Центр развития коммуникаций ТЭК. Коммуникационную поддержку мероприятию оказывает медиахолдинг 1MI.