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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Эксперт считает решение Дании по "Северным потокам" нарушением Конвенции ООН

Сегодня, 14:38
Дания отказывается допустить Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках", что является нарушением международного права и норм Конвенции ООН. Об этом заявил профессор по международному праву МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

По мнению эксперта, Россия обязана потребовать международную независимую экспертизу для установления виновных. Об этом пишет издание pravda.ru.

Лабин также отметил, что страны, которые якобы расследуют диверсию, не имеют необходимой компетенции и экспертов. Международное право предусматривает участие пострадавшей стороны в разбирательстве, поэтому решение Дании является нарушением норм Конвенции ООН и международного права в целом, добавил он.

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