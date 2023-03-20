Эксперт считает решение Дании по "Северным потокам" нарушением Конвенции ООН

Лабин также отметил, что страны, которые якобы расследуют диверсию, не имеют необходимой компетенции и экспертов. Международное право предусматривает участие пострадавшей стороны в разбирательстве, поэтому решение Дании является нарушением норм Конвенции ООН и международного права в целом, добавил он.