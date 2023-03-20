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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Бензовоз опрокинулся в Иркутской области: уточняются сведения о разливе топлива

Сегодня, 10:10
В понедельник, 20 марта, в Бодайбинском районе Иркутской области произошло ДТП с участием бензовоза, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как пишет газета “Известия”, предварительно установлено, что вблизи поселка Мамакан большегруз MAN, который находился под управлением 36-летнего водителя, опрокинулся, так как водитель не справился с управлением.

По словам водителя, он не получил травм. Он пояснил, что ехал «проверять машину», а прицеп «поскользнулся».

На данный момент уточняются сведения о разливе топлива. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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