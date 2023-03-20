Бензовоз опрокинулся в Иркутской области: уточняются сведения о разливе топлива

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как пишет газета “Известия”, предварительно установлено, что вблизи поселка Мамакан большегруз MAN, который находился под управлением 36-летнего водителя, опрокинулся, так как водитель не справился с управлением.
По словам водителя, он не получил травм. Он пояснил, что ехал «проверять машину», а прицеп «поскользнулся».
На данный момент уточняются сведения о разливе топлива. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.