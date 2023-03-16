В РЭО объявили о планах внедрения на ЭТП нового модуля — страхования

«Уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров или услуг, выставленных на площадке», — сообщил Абдурахимов. Также он рассказал, что пользователям ЭТП предоставят возможность выбирать отдельные регионы и анализировать динамику цен по заданным координатам. Кроме того, пользователи смогут изучать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что, без сомнения, принесет пользу с точки зрения стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке, заключил Заур Абдурахимов.