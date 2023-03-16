В РЭО объявили о планах внедрения на ЭТП нового модуля — страхования

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в ближайшее время на электронной торговой площадке состоится внедрение нового модуля — страхования. Участники площадки начнут страховать сделки, что будет способствовать снижению рисков и увеличению числа запросов на приобретение услуг по выполнению нормативов утилизации. Буцаев также напомнил, что регистрацию на ЭТП могут пройти исключительно проверенные утилизаторы, состоящие в реестре РЭО. «Они могут предоставлять услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Их услуги будут застрахованы», — подчеркнул гендиректор РЭО. Об этом информирует 360tv.
Руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов добавил, что у оператора есть намерения запустить еще один модуль — анализ динамики цен.
«Уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров или услуг, выставленных на площадке», — сообщил Абдурахимов. Также он рассказал, что пользователям ЭТП предоставят возможность выбирать отдельные регионы и анализировать динамику цен по заданным координатам. Кроме того, пользователи смогут изучать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что, без сомнения, принесет пользу с точки зрения стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке, заключил Заур Абдурахимов.
Электронную торговую площадку открыли в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, которые являются объектами купли и продажи, проведения сделок по переработке и покупке, объектами заказов на исполнение лотов в рамках РОП. К площадке присоединились свыше 650 компаний, работающих в сфере обращения с отходами, которые выставили лоты на сумму 674 миллиона рублей.
Ранее на ЭТП внедрили модуль кредитования. Первым данную услугу обеспечил Абсолют Банк. В будущем пользователи ЭТП будут самостоятельно выбирать, с каким банком вести дела, а также получат льготные ставки и более выгодные условия кредитования.