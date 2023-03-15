В РФ ожидается рост турпотока в Китай

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Он объяснил это началом выдачи в Китае виз иностранным гражданам — событием, которого отечественные турагентства ждут на протяжении двух последних месяцев, пишут «Известия».
По словам Мкртчяна, выдачи виз и туров в КНР не было уже более трех лет, поэтому сейчас ожидается огромный отложенный спрос — особенно, с учетом того, что из России нельзя напрямую вылететь в Корею, Японию, Вьетнам или Индонезию. Поэтому все, кто пожелает попасть в эти страны, будут использовать Китай в качестве пересадочного хаба, так как из Пекина, в частности, есть рейсы по всей Азии. И наконец, как отметил вице-президент АТА, многие туристы из России планируют отправиться в так называемый морской Китай — на остров Хайнань. На полеты туда китайские власти собираются выделять дотации.
Эксперт также заявил, что основного роста турпотока из России в Китай следует ожидать в сентябре–ноябре.