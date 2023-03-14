Юрист Соловьев рассказал, как защищаться от обвинений в госизмене

Соловьев акцентировал внимание на том, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам по служебным делам. Именно по этой причине нужно прервать разговор и заблокировать номер, если звонивший представился сотрудником правоохранительных органов или спецслужбы и активно интересуется вашими счетами или средствами, резюмировал Соловьев.