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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Юрист Соловьев рассказал, как защищаться от обвинений в госизмене

Сегодня, 08:21
Юрист Иван Соловьев дал журналистам интервью, в котором проинформировал соотечественников о том, как защищаться от мошенников, обвиняющих в госизмене.

По словам правозащитника, злоумышленники прибегают к такому виду обмана уже почти три месяца. Pravda.Ru пишет, что попытки фиктивных обвинений граждан в измене Родине отлично просчитаны с точки зрения психологии.

«Сначала досада и гнев оттого, что кто-то использует счета гражданина в целях финансирования врага, а затем страх быть привлеченным к уголовной ответственности за измену Родине», - пояснил юрист.

Соловьев акцентировал внимание на том, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам по служебным делам. Именно по этой причине нужно прервать разговор и заблокировать номер, если звонивший представился сотрудником правоохранительных органов или спецслужбы и активно интересуется вашими счетами или средствами, резюмировал Соловьев.



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