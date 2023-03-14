Юрист Соловьев рассказал, как защищаться от обвинений в госизмене

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По словам правозащитника, злоумышленники прибегают к такому виду обмана уже почти три месяца. Pravda.Ru пишет, что попытки фиктивных обвинений граждан в измене Родине отлично просчитаны с точки зрения психологии.
«Сначала досада и гнев оттого, что кто-то использует счета гражданина в целях финансирования врага, а затем страх быть привлеченным к уголовной ответственности за измену Родине», - пояснил юрист.
Соловьев акцентировал внимание на том, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам по служебным делам. Именно по этой причине нужно прервать разговор и заблокировать номер, если звонивший представился сотрудником правоохранительных органов или спецслужбы и активно интересуется вашими счетами или средствами, резюмировал Соловьев.