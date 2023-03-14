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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Роскомнадзоре начали бороться с мошенничеством с «Пушкинской картой»

Сегодня, 14:37
По судебному решению Роскомнадзор удалил и заблокировал 36 страниц в интернете из-за мошеннических действий с «Пушкинской картой».

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление представителя ведомства. В общей сложности закрыто более 25,2 тысячи сайтов.

Сайты по требованию Генеральной прокуратуры или по решению суда объявлялись незаконными, в связи с чем закрывались или блокировались. «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей, ее выдают школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с карты владельцы могут потратить на приобретение билетов в театры, музеи, кинотеатры, филармонии. В последнее время в интернете начали появляться объявления о продаже таких карт.

За продажу «Пушкинской карты», как предупредила директор Академического лицея имени М. В. Ломоносова, детский правозащитник Тамара Гусова, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

#Общество
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