В Роскомнадзоре начали бороться с мошенничеством с «Пушкинской картой»

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление представителя ведомства. В общей сложности закрыто более 25,2 тысячи сайтов.
Сайты по требованию Генеральной прокуратуры или по решению суда объявлялись незаконными, в связи с чем закрывались или блокировались. «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей, ее выдают школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с карты владельцы могут потратить на приобретение билетов в театры, музеи, кинотеатры, филармонии. В последнее время в интернете начали появляться объявления о продаже таких карт.
За продажу «Пушкинской карты», как предупредила директор Академического лицея имени М. В. Ломоносова, детский правозащитник Тамара Гусова, предусмотрена административная или уголовная ответственность.