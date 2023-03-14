В Роскомнадзоре начали бороться с мошенничеством с «Пушкинской картой»

Сайты по требованию Генеральной прокуратуры или по решению суда объявлялись незаконными, в связи с чем закрывались или блокировались. «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей, ее выдают школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с карты владельцы могут потратить на приобретение билетов в театры, музеи, кинотеатры, филармонии. В последнее время в интернете начали появляться объявления о продаже таких карт.