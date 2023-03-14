Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Россия наращивает экспорт несмотря на санкции

Сегодня, 19:09
Федеральная таможенная служба РФ частично возобновила публикацию статистики по экспорту и импорту. Представленные данные показали, что в России заметно вырос экспорт.

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», в 2022 году товарный экспорт в России установил исторический рекорд, выйдя на объем 591,5 миллиарда долларов. Наилучшие показатели достигнуты по никелю (рост поставок в три раза). Также значительно (на 15%) выросли продажи за границу продовольствия и сельскохозяйственного сырья, несмотря на то, что зерновая сделка пока так и не начала работать в интересах России. Объем экспорта удобрений увеличился на 54%. Экспорт нефти, природного газа, угля и нефтепродуктов тоже демонстрирует рост в денежном выражении — на 43%.

В то же время, хуже обстоят дела с импортом, объем которого упал на 11,7%. Тем не менее, эксперты высказывают предположение, что санкции против РФ, как минимум, в отношении российского экспорта, не работают, поскольку страхи относительно проблем экспортеров в свете международных ограничений на торговлю с РФ пока оказались беспочвенными.

Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Сегодня, 09:29
Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»
Сегодня, 04:53
Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек
Сегодня, 09:29
Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом
Сегодня, 10:39
Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО
Сегодня, 07:57
Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ
Сегодня, 08:55