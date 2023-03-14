Россия наращивает экспорт несмотря на санкции

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», в 2022 году товарный экспорт в России установил исторический рекорд, выйдя на объем 591,5 миллиарда долларов. Наилучшие показатели достигнуты по никелю (рост поставок в три раза). Также значительно (на 15%) выросли продажи за границу продовольствия и сельскохозяйственного сырья, несмотря на то, что зерновая сделка пока так и не начала работать в интересах России. Объем экспорта удобрений увеличился на 54%. Экспорт нефти, природного газа, угля и нефтепродуктов тоже демонстрирует рост в денежном выражении — на 43%.