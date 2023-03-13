Веские причины отказаться от сыра: мнение эксперта

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Эксперт объяснил, что ограничение употребления сыра улучшает состояние кожи. Дело в том, что этот продукт активизирует выделение кожного сала, провоцируя возникновение акне, пишут «Народные Новости».
Уменьшение количества сыра в рационе устраняет метеоризм. Кроме того, молочные продукты могут вызвать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением, поскольку во время их переваривания происходит дефицит фермента лактазы.
Тем, кто страдает от мигрени, врач рекомендует отказаться от частого употребления этого продукта. В состав сыров входит тирамин — аминокислота, вызывающая головные боли.
Также, по словам Вулбрайта, отказ от сыра снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сыры содержат в большую концентрацию жиров, которые увеличивают уровень холестерина в крови.