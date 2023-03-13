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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Веские причины отказаться от сыра: мнение эксперта

Сегодня, 14:51
Сыр считается полезным компонентом сбалансированного питания, но активное его употребление чревато негативными проявлениями. Об этом рассказал врач Акуа Вулбрайт.

Эксперт объяснил, что ограничение употребления сыра улучшает состояние кожи. Дело в том, что этот продукт активизирует выделение кожного сала, провоцируя возникновение акне, пишут «Народные Новости».

Уменьшение количества сыра в рационе устраняет метеоризм. Кроме того, молочные продукты могут вызвать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением, поскольку во время их переваривания происходит дефицит фермента лактазы.

Тем, кто страдает от мигрени, врач рекомендует отказаться от частого употребления этого продукта. В состав сыров входит тирамин — аминокислота, вызывающая головные боли.

Также, по словам Вулбрайта, отказ от сыра снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сыры содержат в большую концентрацию жиров, которые увеличивают уровень холестерина в крови.

 

 

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