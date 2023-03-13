Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Москве ограблен директор балета “Тодес”

Сегодня, 08:49
Столичный таксист совершил нападение на Эдуарда Богуславского — директора балета Аллы Духовой “Тодес”.

Мужчина, отдыхавший вместе со своим сыном в центре Москвы, собрался домой и вызвал такси. По окончании поездки он достал было деньги, чтобы расплатиться, однако водитель распылил ему в лицо газ из баллончика и выхватил из рук бумажник, пишут “Известия”.

Богуславский и его сын быстро выбрались из машины, а таксист уехал вместе с кошельком клиента. Директор балета “Тодес” рассказал журналистам, что в его бумажнике было не более пятнадцати тысяч рублей.

Подпишитесь
Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие
Сегодня, 06:04
Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах
Сегодня, 10:52
Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома
Сегодня, 07:59
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
Сегодня, 08:53
В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ
Сегодня, 06:12
На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая
Сегодня, 08:04