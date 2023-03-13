В Москве ограблен директор балета “Тодес”

Мужчина, отдыхавший вместе со своим сыном в центре Москвы, собрался домой и вызвал такси. По окончании поездки он достал было деньги, чтобы расплатиться, однако водитель распылил ему в лицо газ из баллончика и выхватил из рук бумажник, пишут “Известия”.