В Москве ограблен директор балета “Тодес”

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Мужчина, отдыхавший вместе со своим сыном в центре Москвы, собрался домой и вызвал такси. По окончании поездки он достал было деньги, чтобы расплатиться, однако водитель распылил ему в лицо газ из баллончика и выхватил из рук бумажник, пишут “Известия”.
Богуславский и его сын быстро выбрались из машины, а таксист уехал вместе с кошельком клиента. Директор балета “Тодес” рассказал журналистам, что в его бумажнике было не более пятнадцати тысяч рублей.