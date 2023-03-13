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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

США в попытке спасти свою экономику создадут серьезные проблемы другим странам

Сегодня, 16:55
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для спасения своей экономики от краха американские власти готовы создать новые проблемы на мировой арене.

Она отметила, что 13 марта президент США Джо Байден планирует обратиться к согражданам с заявлением о дальнейшей работе американских банков. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на соцсети дипломата.

Захарова пояснила, что Вашингтон собирается спасти свою финансовую систему при помощи "бумаги и краски", напечатав большое количество необеспеченных долларов, еще больше усугубив и без того нестабильную экономическую обстановку в мире.





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