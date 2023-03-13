США в попытке спасти свою экономику создадут серьезные проблемы другим странам

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Она отметила, что 13 марта президент США Джо Байден планирует обратиться к согражданам с заявлением о дальнейшей работе американских банков. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на соцсети дипломата.
Захарова пояснила, что Вашингтон собирается спасти свою финансовую систему при помощи "бумаги и краски", напечатав большое количество необеспеченных долларов, еще больше усугубив и без того нестабильную экономическую обстановку в мире.