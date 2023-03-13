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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Асад освободил от налогов пострадавших от февральских землетрясений сирийцев

Сегодня, 17:34
Президент Сирии Башар Асад до конца следующего года освободил лишившихся в результате землетрясений крова сирийцев от уплаты налогов.

Указ сирийского лидера касается граждан, проживающих в Алеппо, Идлибе, Латакии и Хаме. Там были самые масштабные разрушения. Таким образом сирийское правительство снижает нагрузку на пострадавших, чтобы они быстрее восстановили свою жизнь после катастрофы, пишет газета “Известия”.

Сообщается, что президентский указ освобождает не только от уплаты налогов, но и выплат по полученным до 6 февраля кредитам. Также речь идёт об оплате услуг водо- и электроснабжения и связи.

Помимо этого пострадавшие от стихии могут брать беспроцентные кредиты в госбанках на срок до 10 лет. Максимальная сумма – $26 000.

Ранее в ЕС и Швейцарии сообщили, что на 6 месяцев будут ослаблены санкции в отношении Сирии. Таким образом будет облегчено получение гуманитарной помощи. Аналогичные меры озвучили в Вашингтоне.

 

 

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