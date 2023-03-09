Россия и Индия переходят на расчеты в рублях на нефть

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Санкции запада в отношении России подрывают господство доллара США в сегменте международной торговли нефтью. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Reuters. Основным покупателем нефти из России стала Индия.
Главным покупателем российской нефти, которая поставляется по морю, стала Индия. Большая часть сделок в настоящее время проводится не в долларах, а в другой валюте. Как пишет Reuters, ряд российских банков столкнулся с последствиями санкций, однако партнеры из Индии «полны решимости» в перспективе торговать нефтью из России.
В скором времени, отмечает автор статьи, расчет за нефть в дирхамах может стать сложнее – в последний пакет санкций со стороны Великобритании и США попал МТС Банк, базирующийся в Москве и в Абу-Даби. В статье отмечается, что банк помогал проводить платежи не в долларах при расчете за индийскую нефть.