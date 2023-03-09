Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Россия и Индия переходят на расчеты в рублях на нефть

Сегодня, 07:08
Это подрывает господство американской валюты.

Санкции запада в отношении России подрывают господство доллара США в сегменте международной торговли нефтью. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Reuters. Основным покупателем нефти из России стала Индия.

Главным покупателем российской нефти, которая поставляется по морю, стала Индия. Большая часть сделок в настоящее время проводится не в долларах, а в другой валюте. Как пишет Reuters, ряд российских банков столкнулся с последствиями санкций, однако партнеры из Индии «полны решимости» в перспективе торговать нефтью из России.

В скором времени, отмечает автор статьи, расчет за нефть в дирхамах может стать сложнее – в последний пакет санкций со стороны Великобритании и США попал МТС Банк, базирующийся в Москве и в Абу-Даби. В статье отмечается, что банк помогал проводить платежи не в долларах при расчете за индийскую нефть.

Подпишитесь
«Омскшина» реконструирует ДК «Шинник» ради увеличения объемов производства
Сегодня, 07:12
Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге
Сегодня, 07:23
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение
Сегодня, 05:01
Едем со скоростью улитки. Омск встал в 8-бальные пробки в утренний час пик
Сегодня, 03:09
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58