Россия и Индия переходят на расчеты в рублях на нефть

В скором времени, отмечает автор статьи, расчет за нефть в дирхамах может стать сложнее – в последний пакет санкций со стороны Великобритании и США попал МТС Банк, базирующийся в Москве и в Абу-Даби. В статье отмечается, что банк помогал проводить платежи не в долларах при расчете за индийскую нефть.