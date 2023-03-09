Чистая прибыль Сбера за минувший год превысила 270 миллиардов рублей

По сообщению ТАСС, в комментариях к отчетности Сбербанка Герман Греф отметил, что бизнес-модель кредитной организации прошла еще одно испытание на прочность. Компания приняла меры, в результате которых прошлый год был завершен с чистой прибылью, составляющей 270,5 миллиарда рублей. Также Греф отметил, что объем собственных средств компании увеличился до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе выросла до 14,8 процента. При этом Сбер достиг запаса прочности, который дает возможность снова рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2022 год.