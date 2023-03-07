Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2023 году может превысить 9%

В ходе этого выяснилось, что по итогам 2023 года ставки могут могут превысить девять процентов, вернувшись, таким образом, на уровень трехлетней давности. Эксперты отмечают, что по сравнению с минувшим годом процентная ставка увеличится сразу на два процентных пункта (п. п.) из-за ужесточения регулирования ипотеки для первичного рынка недвижимости и роста ставок по льготной программе с семи до восьми процентов и по собственным программам кредитно-финансовых учреждений (более одиннадцати процентов), пишут “Известия”.