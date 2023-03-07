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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2023 году может превысить 9%

Сегодня, 12:18
Специалисты кредитного рейтингового агентства (НКР) провели исследование на тему изменения средних процентных ставок по новым ипотечным кредитам в текущем году.

В ходе этого выяснилось, что по итогам 2023 года ставки могут могут превысить девять процентов, вернувшись, таким образом, на уровень трехлетней давности. Эксперты отмечают, что по сравнению с минувшим годом процентная ставка увеличится сразу на два процентных пункта (п. п.) из-за ужесточения регулирования ипотеки для первичного рынка недвижимости и роста ставок по льготной программе с семи до восьми процентов и по собственным программам кредитно-финансовых учреждений (более одиннадцати процентов), пишут “Известия”.

Соответственно, с ростом ставок может вырасти и средний платеж по ипотечным кредитам, который имеет все шансы превысить сумму в тридцать тысяч рублей, тогда как в прошлом году размер платежа не превышал двадцати семи с половиной тысяч рублей. А средний срок кредитования на покупку жилья может перевалить через двадцать семь лет, отмечают аналитики.

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