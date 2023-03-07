Победу в конкурсе «Лучник Future» одержали команды из Санкт-Петербурга и Красноярска

Юлия Мохова, исполнительный директор конкурса "Лучник Future", прокомментировала результаты, отметив, что участники вновь продемонстрировали высокий уровень проектов и студенты заинтересованы в практическом применении своих знаний еще на этапе обучения. Она также добавила, конкурс будет продолжать развиваться, и она уверена, что в следующем году будет еще больше талантливых работ.