Победу в конкурсе «Лучник Future» одержали команды из Санкт-Петербурга и Красноярска

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Имена победителей были определены после открытых защит студенческих проектов в онлайн-формате перед экспертами и жюри конкурса. Среди лауреатов были команды: «Авантюристки» (НИУ «Высшая школа экономики»), CCPR - «Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет), Studband (Сибирский федеральный университет), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), SOUP (НИУ «Высшая школа экономики») и Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), - пишет mkset.ru.
Юлия Мохова, исполнительный директор конкурса "Лучник Future", прокомментировала результаты, отметив, что участники вновь продемонстрировали высокий уровень проектов и студенты заинтересованы в практическом применении своих знаний еще на этапе обучения. Она также добавила, конкурс будет продолжать развиваться, и она уверена, что в следующем году будет еще больше талантливых работ.
Напомним, что на конкурс было подано 86 коммуникационных проектов, а для решения задач командам были даны шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Свои задачи для решения предоставили: «Московский метрополитен», «Форум Доноров», «Ситикард», «ТМК», «Норильский никель» и «Полюс Вернинское».
Учредителем конкурса выступила дирекция Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», медиахолдинг 1MI - информационный партнер проекта.