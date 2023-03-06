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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Президент Сирии приедет в Москву в середине марта

Сегодня, 08:12
Глава государства нанесет официальный визит в Россию.

Президент Сирии Башар Асад с официальным визитом приедет в Россию в середине марта, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Ведомости» и на неназванный источник издания в дипломатической сфере. Встреча президента Сирии с Владимиром Путиным пока официально не подтверждена.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию от неназванных экспертов, основная тема визита Башара Асада в Россию – взаимодействие государств в гуманитарной сфере. Также визит может затронуть вопросы в сфере международных отношений.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов предположил, что в рамках своего визита Башар Асад попросит у России дополнительную помощь, необходимую для ликвидации последствий землетрясений. Также Семенов считает, что президент Сирии будет поднимать вопрос о двусторонних контактах России в сфере ситуации на Украине. Эксперт подчеркнул, что переговоры на эту тему ведутся уже давно.



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