Президент Сирии приедет в Москву в середине марта

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов предположил, что в рамках своего визита Башар Асад попросит у России дополнительную помощь, необходимую для ликвидации последствий землетрясений. Также Семенов считает, что президент Сирии будет поднимать вопрос о двусторонних контактах России в сфере ситуации на Украине. Эксперт подчеркнул, что переговоры на эту тему ведутся уже давно.