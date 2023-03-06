Нутрициолог перечислил необходимые россиянам витамины

В зимнее время, напомнила Писарева, людям не хватает солнца, весной тоже отмечается его дефицит, в связи с чем возрастает потребность в витамине D. Эксперт рекомендует ориентироваться на профилактическую дозировку тем, у кого отсутствует диагностированный дефицит витамина D в организме.