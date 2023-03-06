Нутрициолог перечислил необходимые россиянам витамины

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По мнению нутрициолога и диетолога Ирины Писаревой, россиянам весной особенно нужны витамины C и D. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Ura.ru. Также эксперт посоветовала не забывать о цинке, магнии, о витаминах группы B, A и E.
Ирина Писарева напомнила, что весна – это межсезонье, во время которого наиболее часто обостряется ряд хронических заболеваний. Иммунитет снижается по причине нехватки определенных витаминов.
В зимнее время, напомнила Писарева, людям не хватает солнца, весной тоже отмечается его дефицит, в связи с чем возрастает потребность в витамине D. Эксперт рекомендует ориентироваться на профилактическую дозировку тем, у кого отсутствует диагностированный дефицит витамина D в организме.
Витамин C, отметила Ирина Писарева, мощный антиоксидант, который содержится в картофеле, в брокколи и в цитрусовых. Тем, у кого весной трескается кожа на губах, эксперт посоветовала принимать жирорастворимые витамины А и E.
Если получить витамины невозможно из продуктов питания, их, считает эксперт, можно принимать в виде БАД. Витамины группы B, отмечает Писарева, помогают повышать иммунитет, улучшают настроение, оказывают благоприятное влияние на нервную систему. Эксперт подчеркнула, что перед приемом БАД необходимо проконсультироваться с врачом.
Весной актуален магний – у многих россиян отмечается его дефицит, напомнила Ирина Писарева. Прием железа необходимо начинать по назначению медиков и по результатам анализов. Диетолог обратила внимание на цинк, напомнив, что этот минерал оказывает влияние на иммунитет и способствует повышению интенсивности производства активной формы витамина А.