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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Нутрициолог перечислил необходимые россиянам витамины

Сегодня, 08:14
Весной жителям России особенно нужны витамины C и D.

По мнению нутрициолога и диетолога Ирины Писаревой, россиянам весной особенно нужны витамины C и D. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Ura.ru. Также эксперт посоветовала не забывать о цинке, магнии, о витаминах группы B, A и E.

Ирина Писарева напомнила, что весна – это межсезонье, во время которого наиболее часто обостряется ряд хронических заболеваний. Иммунитет снижается по причине нехватки определенных витаминов.

В зимнее время, напомнила Писарева, людям не хватает солнца, весной тоже отмечается его дефицит, в связи с чем возрастает потребность в витамине D. Эксперт рекомендует ориентироваться на профилактическую дозировку тем, у кого отсутствует диагностированный дефицит витамина D в организме.

Витамин C, отметила Ирина Писарева, мощный антиоксидант, который содержится в картофеле, в брокколи и в цитрусовых. Тем, у кого весной трескается кожа на губах, эксперт посоветовала принимать жирорастворимые витамины А и E.

Если получить витамины невозможно из продуктов питания, их, считает эксперт, можно принимать в виде БАД. Витамины группы B, отмечает Писарева, помогают повышать иммунитет, улучшают настроение, оказывают благоприятное влияние на нервную систему. Эксперт подчеркнула, что перед приемом БАД необходимо проконсультироваться с врачом.

Весной актуален магний – у многих россиян отмечается его дефицит, напомнила Ирина Писарева. Прием железа необходимо начинать по назначению медиков и по результатам анализов. Диетолог обратила внимание на цинк, напомнив, что этот минерал оказывает влияние на иммунитет и способствует повышению интенсивности производства активной формы витамина А.



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