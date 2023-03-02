Просрочка 230 тысяч. Сбербанк засудил жителя Тары за долги умершего брата

Ранее Сбербанк заключил с его братом договор на выпуск и обслуживание кредитной карты. Однако житель Тары вносил платежи с нарушением сроков и сумм. По итогу образовался долг в размере 232 052 рублей. После его смерти единственным наследником оказался брат, с которого Сбербанк и решил взыскать задолженность.