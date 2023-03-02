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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Просрочка 230 тысяч. Сбербанк засудил жителя Тары за долги умершего брата

2 марта 2023, 09:57
Фото: Город55

В Омской области Сбербанк засудил на 230 тысяч брата умершего должника

Решение не вступило в законную силу.

Тарский городской суд рассмотрел иск ПАО «Сбербанк России» к местному жителю, с которого требовали оплатить долг умершего брата.

Ранее Сбербанк заключил с его братом договор на выпуск и обслуживание кредитной карты. Однако житель Тары вносил платежи с нарушением сроков и сумм. По итогу образовался долг в размере 232 052 рублей. После его смерти единственным наследником оказался брат, с которого Сбербанк и решил взыскать задолженность.

«В судебном заседании ответчик пояснил, что после смерти брата вступил в права наследования, о чем были получены свидетельства о праве на наследство по закону», — уточнили в суде.

Суд удовлетворил исковые требования банка в полном объеме, взыскав с брата задолженность в размере 232 052,39 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 5520,52 рублей.

#Ксения Карагодина#Суд#Долги банкам#Общество#Город#Происшествия#Наследство#Новости#Омск#Омская область
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