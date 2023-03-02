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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Омичам с 1 марта разрешат жарить шашлыки в 5 метрах от дома

2 марта 2023, 09:12
Фото: Город55
Зона вокруг мангала, очищенная от горючих материалов, должна составлять до 2 метров.

В октябре прошлого года Правительство РФ приняло поправки в Правила противопожарного режима. Изменения коснулись условий для разжигания огня на дачных участках, а также во дворах частных домов.

Из поправок следует, что омичи с 1 марта 2023 года могут располагать мангалы в 5 метрах от дома. Отметим, что раньше жарить шашлыки разрешали минимум в 20 метрах. И в минимум 50 метрах от дома допускалось разжигание костров.

Также на индивидуальных земельных участках разрешат сжигать сухую траву в 15 метрах от каких-либо построек. Это расстояние позволят сократить в два раза, если использовать металлическую емкость с крышкой и без прогаров.

Омичам разрешат жарить шашлыки на личных участках без боязни нарваться на штраф
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#Ксения Карагодина#Омск#Отдых#Шашлык#Правила безопасности#Поправки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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