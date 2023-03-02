Омичам с 1 марта разрешат жарить шашлыки в 5 метрах от дома

Из поправок следует, что омичи с 1 марта 2023 года могут располагать мангалы в 5 метрах от дома. Отметим, что раньше жарить шашлыки разрешали минимум в 20 метрах. И в минимум 50 метрах от дома допускалось разжигание костров.