Омичам с 1 марта разрешат жарить шашлыки в 5 метрах от дома

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В октябре прошлого года Правительство РФ приняло поправки в Правила противопожарного режима. Изменения коснулись условий для разжигания огня на дачных участках, а также во дворах частных домов.
Из поправок следует, что омичи с 1 марта 2023 года могут располагать мангалы в 5 метрах от дома. Отметим, что раньше жарить шашлыки разрешали минимум в 20 метрах. И в минимум 50 метрах от дома допускалось разжигание костров.
Также на индивидуальных земельных участках разрешат сжигать сухую траву в 15 метрах от каких-либо построек. Это расстояние позволят сократить в два раза, если использовать металлическую емкость с крышкой и без прогаров.