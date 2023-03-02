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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

120 кубометров древесины. Омичи рискнули вывезти контрабанду на 1 млн рублей

2 марта 2023, 16:36
Фото: Город55

Два предпринимателя из Омска пытались вывезти контрабанду на 1 млн рублей

Проверка Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выявила нарушение закона.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что возбуждены уголовные дела о контрабанде лесопродукции стоимостью более 1 миллиона рублей.

В апреле 2022 года физлица организовали незаконный вывоз 120 кубометров древесины через границу РФ. Для этого они оформили подложные документы о происхождении и транспортировке товаров.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — уточнили прокуратуре.

В результате возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Ход расследования контролирует транспортная прокуратура.

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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Контрабанда#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия
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