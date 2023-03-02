120 кубометров древесины. Омичи рискнули вывезти контрабанду на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что возбуждены уголовные дела о контрабанде лесопродукции стоимостью более 1 миллиона рублей.
В апреле 2022 года физлица организовали незаконный вывоз 120 кубометров древесины через границу РФ. Для этого они оформили подложные документы о происхождении и транспортировке товаров.
«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — уточнили прокуратуре.
В результате возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Ход расследования контролирует транспортная прокуратура.