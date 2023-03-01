В Литве начали расследование после возложения цветов к российскому танку

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на национальное радио LRT.
Как заявил пресс-секретарь департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, проводится административное расследование по факту демонстрации запрещенной символики.
Очевидцы утверждают, что в минувшие выходные к танку, который был привезен с Украины, подъехали люди. Они возложили к нему красные гвоздики, зажгли свечу. Правоохранительным органам Литвы предстоит выяснить, имел ли место факт демонстрации символики «нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».
В полицию также сообщили о словесной перепалке, произошедшей 26 февраля между двумя мужчинами. Предполагаемая причина конфликта — возложение цветов на Кафедральной площади. В ходе перепалки один мужчина ударил другого. Личность нападавшего устанавливается, равно как и факт того, кто именно пострадал — тот, кто возлагал цветы, или прохожий, возмущенный этим поступком.