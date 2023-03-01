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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Литве начали расследование после возложения цветов к российскому танку

Сегодня, 10:13
В Вильнюсе полиция начала расследование по фактам возложения цветов и драки, произошедшей возле российского танка.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на национальное радио LRT.

Как заявил пресс-секретарь департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, проводится административное расследование по факту демонстрации запрещенной символики.

Очевидцы утверждают, что в минувшие выходные к танку, который был привезен с Украины, подъехали люди. Они возложили к нему красные гвоздики, зажгли свечу. Правоохранительным органам Литвы предстоит выяснить, имел ли место факт демонстрации символики «нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

В полицию также сообщили о словесной перепалке, произошедшей 26 февраля между двумя мужчинами. Предполагаемая причина конфликта — возложение цветов на Кафедральной площади. В ходе перепалки один мужчина ударил другого. Личность нападавшего устанавливается, равно как и факт того, кто именно пострадал — тот, кто возлагал цветы, или прохожий, возмущенный этим поступком.

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