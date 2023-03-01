В Литве начали расследование после возложения цветов к российскому танку

В полицию также сообщили о словесной перепалке, произошедшей 26 февраля между двумя мужчинами. Предполагаемая причина конфликта — возложение цветов на Кафедральной площади. В ходе перепалки один мужчина ударил другого. Личность нападавшего устанавливается, равно как и факт того, кто именно пострадал — тот, кто возлагал цветы, или прохожий, возмущенный этим поступком.