Телеведущую Водонаеву возмутил ролик Киркорова о забытой в России Пугачевой

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Между тем, робот с поставленной ему задачей не справился: «Маруся» перепутала Примадонну с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Киркоров вступил в споры – он начал интересоваться у робота причинами, по которым ему незнакома легендарная исполнительница. Электронная помощница в ответ спросила: "При чем тут мать Орбакайте", пишет Pravda.Ru.
Экс-участница популярного шоу "Дом-2" выразила мнение о том, что Пугачева – это культурное наследие нашей страны, а ее песни буквально заложены в "ДНК миллионов людей".