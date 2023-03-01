Телеведущую Водонаеву возмутил ролик Киркорова о забытой в России Пугачевой

Между тем, робот с поставленной ему задачей не справился: «Маруся» перепутала Примадонну с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Киркоров вступил в споры – он начал интересоваться у робота причинами, по которым ему незнакома легендарная исполнительница. Электронная помощница в ответ спросила: "При чем тут мать Орбакайте", пишет Pravda.Ru.