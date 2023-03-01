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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Телеведущую Водонаеву возмутил ролик Киркорова о забытой в России Пугачевой

Сегодня, 13:29
Российская телеведущая Алена Водонаева разместила на своей странице в соцсети видео, на котором «поп-король» отечественной эстрады Филипп Киркоров обращается с просьбой к электронному помощнику "Маруся" с просьбой включить его любимую композицию песню Аллы Пугачевой.

Между тем, робот с поставленной ему задачей не справился: «Маруся» перепутала Примадонну с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Киркоров вступил в споры – он начал интересоваться у робота причинами, по которым ему незнакома легендарная исполнительница. Электронная помощница в ответ спросила: "При чем тут мать Орбакайте", пишет Pravda.Ru.

Экс-участница популярного шоу "Дом-2" выразила мнение о том, что Пугачева – это культурное наследие нашей страны, а ее песни буквально заложены в "ДНК миллионов людей".

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