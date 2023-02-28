В России подорожал проезд по платным дорогам

Стоимость проезда по тоннелям, мостам повысилась с 21 рубля до 29 рублей. Тарифы для грузовиков выросли с 11,57 до 14,25 рубля, а для проезда по новым платным дорогам — 25 рублей. Также с этого года вводится ежегодная индексация тарифов на проезд, не связанная с постановлениями Кабмина: с февраля «Автодор» получает право на дополнительное увеличение расценок на отдельных участках дороги.