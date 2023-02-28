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Posted 28 февраля 18:06

Published 28 февраля 18:06

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В России подорожал проезд по платным дорогам

28 февраля 18:06
Новые тарифы на проезд по платным дорогам установило правительство с 22 февраля.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», теперь владельцам легковых автомобилей придется платить за проезд по платным федеральным трассам пять рублей вместо трех. В восемь рублей за километр обойдется проезд по новым дорогам (ЦКАД и М-12).

Стоимость проезда по тоннелям, мостам повысилась с 21 рубля до 29 рублей. Тарифы для грузовиков выросли с 11,57 до 14,25 рубля, а для проезда по новым платным дорогам — 25 рублей. Также с этого года вводится ежегодная индексация тарифов на проезд, не связанная с постановлениями Кабмина: с февраля «Автодор» получает право на дополнительное увеличение расценок на отдельных участках дороги.

 

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