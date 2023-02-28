В России подорожал проезд по платным дорогам

Posted 28 февраля 18:06
Published 28 февраля 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», теперь владельцам легковых автомобилей придется платить за проезд по платным федеральным трассам пять рублей вместо трех. В восемь рублей за километр обойдется проезд по новым дорогам (ЦКАД и М-12).
Стоимость проезда по тоннелям, мостам повысилась с 21 рубля до 29 рублей. Тарифы для грузовиков выросли с 11,57 до 14,25 рубля, а для проезда по новым платным дорогам — 25 рублей. Также с этого года вводится ежегодная индексация тарифов на проезд, не связанная с постановлениями Кабмина: с февраля «Автодор» получает право на дополнительное увеличение расценок на отдельных участках дороги.