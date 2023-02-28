Политолог из Приднестровья рассказал про отсутствие паники среди жителей республики

Политолог считает, что текущая ситуация является одним из этапов реализации стратегии Запада и в какой-то мере Румынии, служащей для того, чтобы подавить настрой жителей ПМР. Авторы такого сценария надеются, что в итоге Приднестровье потеряет волю к сопротивлению. Однако аналитик считает, что такого не произойдет ни сейчас, ни в будущем.