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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Политолог из Приднестровья рассказал про отсутствие паники среди жителей республики

Сегодня, 16:33
Политолог из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов рассказал, какие настроения сейчас наблюдаются в Приднестровье. Эксперт отметил, что даже при нарастающей тревожности населения всеобщей паники не происходит.

Собеседник издания заявил, что в течение последних дней провокаторы в соцсетях стараются усилить панику среди местных жителей, призывая их или спускаться в подвалы или бежать среди ночи из-за угрозы ударов. Однако какие удары должны последовать, не уточняется, сообщает pravda.ru. Примечательно, что никто из граждан не поддался тревожным настроениям и не отреагировал на запугивания.

Политолог считает, что текущая ситуация является одним из этапов реализации стратегии Запада и в какой-то мере Румынии, служащей для того, чтобы подавить настрой жителей ПМР. Авторы такого сценария надеются, что в итоге Приднестровье потеряет волю к сопротивлению. Однако аналитик считает, что такого не произойдет ни сейчас, ни в будущем.

Сафонов заявил, что вероятность вооруженного противостояния стоит рассматривать, так как за последнее время геополитическая обстановка в мире накалилась, а конфликт России с коллективным Западом можно расценивать как предвестник третьей мировой войны.

Политолог напоминает о существовании стран, которые имеют свои интересы на юго-западе распавшегося СССР. За последние 33 года Приднестровье уже пережило экономическое давление, шантаж возможным военным ударом, ограничение в поставках медикаментов и продовольствия.

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