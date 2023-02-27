Врач отметил связь между частотой появления опухолей в груди и возрастом пациенток

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как сообщает pravda.ru, подробнее о причинах развития онкологии и ее разновидностях рассказала главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева.
После 40 лет у пациенток достаточно часто образуются фибролипомы молочной железы – доброкачественные опухоли, выступающие одной из разновидностей липомы. Длительное время болезнь может оставаться незаметной, но по мере роста опухоли возникает деформация тканей молочной железы. Женщина способна самостоятельно определить наличие опухоли при пальпации, так как фибролипома является плотным, подвижным новообразованием, которое не вызывает болезненных ощущений. Фибролипомы достаточно легко может обнаружить и вылечить специалист, однако быстрый рост такой опухоли все же опасен.
У пациенток среднего возраста начинают чаще диагностировать и листовидные опухоли молочной железы. Их основная особенность – возможность клеток переродиться в злокачественное образование саркому. На начальных этапах увеличение опухоли практически не наблюдается. Некоторых пациенток листовидные опухоли могут никак не беспокоить в течение 10-20 лет. После этого начинается внезапный рост тканей, на фоне которого доброкачественные или злокачественные образования могут дорасти до девяти сантиметров.