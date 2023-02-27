Врач отметил связь между частотой появления опухолей в груди и возрастом пациенток

После 40 лет у пациенток достаточно часто образуются фибролипомы молочной железы – доброкачественные опухоли, выступающие одной из разновидностей липомы. Длительное время болезнь может оставаться незаметной, но по мере роста опухоли возникает деформация тканей молочной железы. Женщина способна самостоятельно определить наличие опухоли при пальпации, так как фибролипома является плотным, подвижным новообразованием, которое не вызывает болезненных ощущений. Фибролипомы достаточно легко может обнаружить и вылечить специалист, однако быстрый рост такой опухоли все же опасен.