Вице-президент Сбера Белевцев: Беспилотники — приоритетное направление будущего

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Об этом в интервью «России 24» рассказал старший вице-президент финансового конгломерата Андрей Белевцев.
В частности, он сообщил об одном из наиболее значимых и крупных имен в экосистеме Сбера — суперкомпьютере «Кристофари».
По словам Белевцева, в настоящее время сложные модели без суперкомпьютера развивать и обучать затруднительно. Без их развития и обучения можно бесповоротно технологически отстать от технического прогресса во всем мире.
В этой связи Сбер практически в каждой сфере деятельности в течение последних лет использует алгоритм ИИ разного типа.
Как отметил старший вице-президент, нужно понимать, что это мощный источник ускорения бизнес-процессов, он необходим для улучшения качества принятия решений. Данные технологии применяются при анализе рисков, в логистике, при взаимодействии с клиентом, таргетировании предложений и многом другом.
Также он рассказал, что в экосистему Сбера внедрены три личности голосовых ассистентов. Берта-5 ‑ это лучшая в мире модель по распознаванию естественного русского языка.
По сведениям Белевцева, осенью прошлого года главный сайт Сбера перевели на национальный SSL-сертификат. В то же время банк поддерживает работу с любыми видами сертификатов — национальным центром, международными сертификатами.
Главная задача банка, чтобы все его клиенты имели возможность использовать сервис безопасно, — отметил собеседник.
Белевцев подчеркнул, что одним из актуальных направлений в перспективе являются беспилотные технологии, поэтому развитие в этой области — первоочередная задача Сбера.
В минувшем году в беспилотном режиме машины от Сбера прошли 3,5 миллиона километров. Это ключевая веха для банка. Кроме легковых начаты пробы пера с грузовыми машинами, добавил он.