В России проведен опрос о митинге-концерте, посвященном Дню защитника Отечества

Исследование также показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди тех, кто был осведомлен о концерте, 79% считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Однако 14% из этой группы считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.