В России проведен опрос о митинге-концерте, посвященном Дню защитника Отечества

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Опрос показал, что большинство россиян, а именно 78%, были осведомлены о мероприятии. У тех, кто знал о митинге-концерте, а это 65% в данной группе, он вызвал положительные эмоции, у 12% — отрицательные, а у 11% — нейтральные. На большинство россиян, а именно 67%, митинг-концерт произвел положительное впечатление, пишет РИА Новости.
Исследование также показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди тех, кто был осведомлен о концерте, 79% считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Однако 14% из этой группы считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.