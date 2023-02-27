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В России проведен опрос о митинге-концерте, посвященном Дню защитника Отечества

27 февраля 2023, 14:22
Фото: 1MI
Результаты опроса о митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества, проведенном на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля 2023 года, были представлены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Опрос показал, что большинство россиян, а именно 78%, были осведомлены о мероприятии. У тех, кто знал о митинге-концерте, а это 65% в данной группе, он вызвал положительные эмоции, у 12% — отрицательные, а у 11% — нейтральные. На большинство россиян, а именно 67%, митинг-концерт произвел положительное впечатление, пишет РИА Новости.

Исследование также показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди тех, кто был осведомлен о концерте, 79% считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Однако 14% из этой группы считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.



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