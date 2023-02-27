Специалисты рассказали о правилах хранения хлеба

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Общественная служба новостей поделилась правилами хранения этого продукта. Прежде всего, следует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Такая упаковка воздухонепроницаемая, и хлеб в ней быстро плесневеет.
Лучше всего для хранения хлеба подходит хлебница из можжевельника или бересты. Можно использовать и пластмассовую хлебницу, однако в ней хлеб будет храниться меньше. Выпечку можно хранить и в кастрюле, на дно которой насыпана поглощающая влагу соль.
Если хлеб завернуть в натуральную льняную ткань, то он будет меньше черстветь. При хранении выпечки в полиэтиленовом пакете необходимо сделать в нем дырки, чтобы обеспечить проникновение воздуха.
Важно знать, что в жару хлеб портится быстрее, поэтому лучше поместить его в холодильник. Кто-то хранит выпечку даже в морозилке, разогревая ее в духовке перед подачей на стол.
Хлеб разных сортов нужно хранить отдельно. В объемном керамическом горшке выпечка может сохранять свою свежесть до недели. Хлеб можно хранить и в бумажном пакете, однако от высыхания такая упаковка не защищает.