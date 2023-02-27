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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Специалисты рассказали о правилах хранения хлеба

Сегодня, 09:36
Хлеб – вкусный и полезный элемент практически каждого стола. Правильное хранение позволит выпечке долго сохранять свою свежесть.

Общественная служба новостей поделилась правилами хранения этого продукта. Прежде всего, следует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Такая упаковка воздухонепроницаемая, и хлеб в ней быстро плесневеет.

Лучше всего для хранения хлеба подходит хлебница из можжевельника или бересты. Можно использовать и пластмассовую хлебницу, однако в ней хлеб будет храниться меньше. Выпечку можно хранить и в кастрюле, на дно которой насыпана поглощающая влагу соль.

Если хлеб завернуть в натуральную льняную ткань, то он будет меньше черстветь. При хранении выпечки в полиэтиленовом пакете необходимо сделать в нем дырки, чтобы обеспечить проникновение воздуха.

Важно знать, что в жару хлеб портится быстрее, поэтому лучше поместить его в холодильник. Кто-то хранит выпечку даже в морозилке, разогревая ее в духовке перед подачей на стол.

Хлеб разных сортов нужно хранить отдельно. В объемном керамическом горшке выпечка может сохранять свою свежесть до недели. Хлеб можно хранить и в бумажном пакете, однако от высыхания такая упаковка не защищает.

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