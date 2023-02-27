Специалисты рассказали о правилах хранения хлеба

Лучше всего для хранения хлеба подходит хлебница из можжевельника или бересты. Можно использовать и пластмассовую хлебницу, однако в ней хлеб будет храниться меньше. Выпечку можно хранить и в кастрюле, на дно которой насыпана поглощающая влагу соль.