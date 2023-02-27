Пригожин: Раскрыты долги тяжелобольного Носкова

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Продюсер рассказал, что Носков должен ему около трех миллионов долларов. Об этом информирует infox.ru.
Эти деньги ушли на его раскрутку, однако проект ушел в минус. Пригожин пожаловался, что имени Носкова нет даже в Википедии.
Также он сказал, что с певцом записывал фильмы и музыкальные клипы. По его словам, Носков уехал в Тибет, и там с ним произошло несчастье. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
По словам Пригожина, хоть певец и должен ему много денег, он все равно не держит на него зла.