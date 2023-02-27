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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Пригожин: Раскрыты долги тяжелобольного Носкова

Сегодня, 16:26
Певец Николай Носков не отдает деньги продюсеру Иосифу Пригожину за то, что он его раскрутил. Об этом Пригожин рассказал на шоу «Злые языки».

Продюсер рассказал, что Носков должен ему около трех миллионов долларов. Об этом информирует infox.ru.

Эти деньги ушли на его раскрутку, однако проект ушел в минус. Пригожин пожаловался, что имени Носкова нет даже в Википедии.

Также он сказал, что с певцом записывал фильмы и музыкальные клипы. По его словам, Носков уехал в Тибет, и там с ним произошло несчастье. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По словам Пригожина, хоть певец и должен ему много денег, он все равно не держит на него зла.

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