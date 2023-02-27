Политолог оценил решение Путина об отказе решать глобальные проблемы вместе с Западом

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Он отметил, что в документе шла речь о многосторонней дипломатии, в том числе о «Группе двадцати» и «Группе восьми», пишет Pravda.Ru.
Однако, по словам Козюлина, на сегодняшний день большая часть участников этих организаций находятся в статусе «недружественных стран». Новый указ главы государства подводит черту под намерениями расширять в ними отношения, включая совместное противодействие глобальным вызовам: терроризму, распространению оружия массового поражения, торговле наркотиками, организованной преступности и межрегиональным конфликтам, поясняет эксперт.
Международное сообщество многое потеряет от отказа России участвовать в коллективных действиях, но в нынешних реалиях это невозможно, резюмировал политолог.