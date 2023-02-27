Политолог оценил решение Путина об отказе решать глобальные проблемы вместе с Западом

Однако, по словам Козюлина, на сегодняшний день большая часть участников этих организаций находятся в статусе «недружественных стран». Новый указ главы государства подводит черту под намерениями расширять в ними отношения, включая совместное противодействие глобальным вызовам: терроризму, распространению оружия массового поражения, торговле наркотиками, организованной преступности и межрегиональным конфликтам, поясняет эксперт.