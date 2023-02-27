Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Политолог оценил решение Путина об отказе решать глобальные проблемы вместе с Западом

Сегодня, 12:31
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин прокомментировал отмену президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа «О мерах по реализации внешнеполитического курса России».

Он отметил, что в документе шла речь о многосторонней дипломатии, в том числе о «Группе двадцати» и «Группе восьми», пишет Pravda.Ru.

Однако, по словам Козюлина, на сегодняшний день большая часть участников этих организаций находятся в статусе «недружественных стран». Новый указ главы государства подводит черту под намерениями расширять в ними отношения, включая совместное противодействие глобальным вызовам: терроризму, распространению оружия массового поражения, торговле наркотиками, организованной преступности и межрегиональным конфликтам, поясняет эксперт.

Международное сообщество многое потеряет от отказа России участвовать в коллективных действиях, но в нынешних реалиях это невозможно, резюмировал политолог.

#Политика
Подпишитесь
Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
Сегодня, 05:58
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Сегодня, 03:01
Омские предприятия попали в обновленный санкционный список Евросоюза
Сегодня, 07:51
Попросили прощения. Омские подростки-убийцы из Юрьевки выступили с последним словом
Сегодня, 08:16
Важно. Появились подробности гибели омички во время поедания блинов
Сегодня, 10:37
Глава Черлакского городского поселения Омской области ушел в отставку
Сегодня, 06:39