Политолог Котков оценил возможность помощи России со стороны Китая

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
По его мнению, своим предложением Пекин демонстрирует лояльное отношение к Москве. Если власти США и Украины не примут план Китая, то это развяжет ему руки и КНР станет на сторону РФ, пишет Pravda.Ru.
“Все действия Китая оставляют за собой свободу маневра. Если ему будет выгодно, то он может поддержать Россию”, - отметил Котков.
Более того, в ситуации отказа от поддержки “мирного плана” со стороны Вашингтона, Пекин может обвинить США в одностороннем подходе к решению проблемы и в стремлении сохранить однополярный мир, подытожил собеседник издания.