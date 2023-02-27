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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Политолог Котков оценил возможность помощи России со стороны Китая

Сегодня, 18:02
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что “мирный план” Китая по разрешению конфликта на Украине имеет определенный подтекст.

По его мнению, своим предложением Пекин демонстрирует лояльное отношение к Москве. Если власти США и Украины не примут план Китая, то это развяжет ему руки и КНР станет на сторону РФ, пишет Pravda.Ru.

“Все действия Китая оставляют за собой свободу маневра. Если ему будет выгодно, то он может поддержать Россию”, - отметил Котков.

Более того, в ситуации отказа от поддержки “мирного плана” со стороны Вашингтона, Пекин может обвинить США в одностороннем подходе к решению проблемы и в стремлении сохранить однополярный мир, подытожил собеседник издания.



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