На рынке недвижимости продажи упали на треть

Такому ажиотажу в декабре способствовало заявление об окончании льготной ипотеки и предупреждение Центробанка о завершении нулевых ставок по ипотеке. Также в декабре, по словам экспертов, в конце года для отрасли настанут трудные времена, так как уже нечем переломить тенденцию к спаду. У людей не становится больше денег, а окончание льготных программ отбивает у них желание к улучшению жилищных условий. Об этом пишет infox.ru.