На рынке недвижимости продажи упали на треть

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Такому ажиотажу в декабре способствовало заявление об окончании льготной ипотеки и предупреждение Центробанка о завершении нулевых ставок по ипотеке. Также в декабре, по словам экспертов, в конце года для отрасли настанут трудные времена, так как уже нечем переломить тенденцию к спаду. У людей не становится больше денег, а окончание льготных программ отбивает у них желание к улучшению жилищных условий. Об этом пишет infox.ru.
Газета «Известия», ссылаясь на отчет федеральной компании «Этажи», сообщает, что с начала текущего года спрос на жилье на первичном рынке снизился на 34% и на вторичном — на 42%, по сравнению с декабрем 2022 года.
В столице число сделок сократилось на 34%, в Московской области — на 38%, а в Санкт-Петербурге спад составил только четыре процента. Об этом сообщил вице-президент фирмы GloraX Александр Андрианов.