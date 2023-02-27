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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

На рынке недвижимости продажи упали на треть

Сегодня, 16:28
Статистика продаж недвижимости в декабре показала плохие результаты. К примеру, в границах столицы на первичном рынке продали 6,5 тысяч квартир. К ноябрю прирост достиг 50%.

Такому ажиотажу в декабре способствовало заявление об окончании льготной ипотеки и предупреждение Центробанка о завершении нулевых ставок по ипотеке. Также в декабре, по словам экспертов, в конце года для отрасли настанут трудные времена, так как уже нечем переломить тенденцию к спаду. У людей не становится больше денег, а окончание льготных программ отбивает у них желание к улучшению жилищных условий. Об этом пишет infox.ru.

Газета «Известия», ссылаясь на отчет федеральной компании «Этажи», сообщает, что с начала текущего года спрос на жилье на первичном рынке снизился на 34% и на вторичном — на 42%, по сравнению с декабрем 2022 года.

В столице число сделок сократилось на 34%, в Московской области — на 38%, а в Санкт-Петербурге спад составил только четыре процента. Об этом сообщил вице-президент фирмы GloraX Александр Андрианов.



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