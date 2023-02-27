Модульбанк предоставил поддержку селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, Узбекистан и Киргизия стремительно увеличивают производственные мощности и являются для продавцов маркетплейсов выгодными каналами поставки. Но восточные предприниматели отличаются особым менталитетом. Так, в Киргизии и Узбекистане предпочитают не торопиться, не обсуждать дела по телефону или в переписке, а проводить встречи с глазу на глаз. Чтобы бизнес был успешным, нужно лично приехать в страну и вести переговоры самостоятельно.