Модульбанк предоставил поддержку селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
Банк через надежных партнеров займется переговорами с местными производителями, поможет выбрать проверенное производство и осуществить контроль качества товара, сообщили в newsnn.ru.
Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, Узбекистан и Киргизия стремительно увеличивают производственные мощности и являются для продавцов маркетплейсов выгодными каналами поставки. Но восточные предприниматели отличаются особым менталитетом. Так, в Киргизии и Узбекистане предпочитают не торопиться, не обсуждать дела по телефону или в переписке, а проводить встречи с глазу на глаз. Чтобы бизнес был успешным, нужно лично приехать в страну и вести переговоры самостоятельно.
Партнеры Модульбанка полностью берут на себя сопровождение закупок. Менеджер проведет осмотр фабрики, производства, цехов, складов, даст оценку чистоте и оборудованию, проверит наличие запасов сырья, попросит предоставить образцы тканей, готовых изделий. Также он оценит портфель потенциального поставщика и поможет выбрать производство.
Затем менеджер Модульбанка окажет помощь в заключении выгодной для предпринимателя сделки. Накануне отгрузки товара менеджер проведет проверку соответствия изделий стандартам качества и техзаданию. Он отследит соответствие различных параметров, включая внешний вид, цветность, размер, количество и вес товара, проверит маркировку, упаковку и отгрузочные документы.