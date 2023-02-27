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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Меры оптимизации коснутся Центробанка РФ

Сегодня, 17:11
В Центральном банке России готовятся к массовым увольнениям сотрудников.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», Банк России уже давно начал экономить на финансовой поддержке сотрудников, отменив практику выплачивать два ежемесячных оклада к отпуску, а весной здесь готовятся уволить тысячу человек. Причем весеннее сокращение станет лишь первым этапом в реализации мер по оптимизации работы регулятора. Следующий этап увольнений ожидается осенью текущего года.

Увольнения в рамках оптимизации для ЦБ не редкость: с 2015 года штат ведомства сократился на 30%, однако увольнения этого года некоторые специалисты называют беспрецедентными. В то же время, ряд экспертов продолжает утверждать, что штат Центробанка до сих пор остается раздутым, и оптимизация ему не повредит.

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