Матвийчук: ПВО ВС России смогут противостоять бомбам JDAM-ER

По словам эксперта, для того, чтобы заслать такую бомбу, совсем не обязательно иметь самолет, ее можно доставить на реактивном снаряде типа HIMARS или MLRS на расстояние ста — ста пятидесяти километров. А еще этот снаряд имеет усовершенствованную навигационную систему и может наводиться точно на цель, уточнил он, добавив, что таким образом бомбы JDAM-ER могут выполнять задачи бомбардировщиков.