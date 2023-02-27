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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Матвийчук: ПВО ВС России смогут противостоять бомбам JDAM-ER

Сегодня, 12:20
Полковник запаса, главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук прокомментировал сообщения в зарубежных СМИ по поводу возможной поставки Соединенными Штатами Киеву бомб дальнего действия JDAM-ER с GPS-наведением.

Он пояснил, что вооружение это достаточно серьезное, однако России есть чем ответить, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, для того, чтобы заслать такую бомбу, совсем не обязательно иметь самолет, ее можно доставить на реактивном снаряде типа HIMARS или MLRS на расстояние ста — ста пятидесяти километров. А еще этот снаряд имеет усовершенствованную навигационную систему и может наводиться точно на цель, уточнил он, добавив, что таким образом бомбы JDAM-ER могут выполнять задачи бомбардировщиков.

«Однако Россия может с ними бороться с помощью систем ПВО. При этом, главной задачей станет их обнаружение, а сбить можно с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса или стационарного комплекта типа „Панцирь“», — объяснил полковник.

#Политика
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