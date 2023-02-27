Как не попасться на уловки мошенников: рекомендации полиции

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным прокуратуры, злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России и звонили на мобильные телефоны жителей области. Они убедили своих жертв в необходимости предотвращения несанкционированного списания денег и оформления кредитов, после чего получили доступ к их банковским счетам и похитили около 20 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru.
Как ранее сообщалось, мошенники в Тюмени достигли нового уровня мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они представляются сотрудниками ведомства и обманным путем заставляют своих жертв переводить деньги на их счета.