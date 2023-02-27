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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Как не попасться на уловки мошенников: рекомендации полиции

27 февраля 2023, 10:41
Фото: PxHere
Более 20 миллионов рублей было похищено на прошлой неделе интернет-мошенниками у доверчивых жителей Тюменской области, причем на их уловки попались 57 человек. Одна из жертв потеряла около 4 миллионов рублей с банковских счетов.

По данным прокуратуры, злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России и звонили на мобильные телефоны жителей области. Они убедили своих жертв в необходимости предотвращения несанкционированного списания денег и оформления кредитов, после чего получили доступ к их банковским счетам и похитили около 20 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru.

Как ранее сообщалось, мошенники в Тюмени достигли нового уровня мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они представляются сотрудниками ведомства и обманным путем заставляют своих жертв переводить деньги на их счета.

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