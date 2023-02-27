Как не попасться на уловки мошенников: рекомендации полиции

По данным прокуратуры, злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России и звонили на мобильные телефоны жителей области. Они убедили своих жертв в необходимости предотвращения несанкционированного списания денег и оформления кредитов, после чего получили доступ к их банковским счетам и похитили около 20 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru.