Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Эксперт пояснил, что Китай недоволен давлением США на Европу и поставками вооружения Украине. По его словам, Москва с Пекином намерены в условиях многополярного мира совместно развивать логистические коридоры и новые союзы. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Виногродского, сейчас формируется Евразийский союз совершенно нового типа, и следует ожидать ослабления западной коалиции. К тому же Китай активно ведет расследование диверсии на «Северных потоках», и в какой-то точке прямо указывает на вину США. Он отметил, что КНР постепенно «долбит Америку», что происходит в пользу РФ, и поддержка России со стороны китайских властей будет только нарастать.