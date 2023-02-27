Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ и КНР

По словам Виногродского, сейчас формируется Евразийский союз совершенно нового типа, и следует ожидать ослабления западной коалиции. К тому же Китай активно ведет расследование диверсии на «Северных потоках», и в какой-то точке прямо указывает на вину США. Он отметил, что КНР постепенно «долбит Америку», что происходит в пользу РФ, и поддержка России со стороны китайских властей будет только нарастать.